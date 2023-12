Tysk vandregruppe blev forvekslet med illegale migranter

En tysk vandregruppe blev i november meldt til politiet under en vandretur tæt på grænsen til Tjekkiet som illegale indvandrere.

Mange af gruppens medlemmer stammer fra Syrien, men er bosatte i Tyskland.

Det skriver avisen The Guardian søndag.

- Det er underligt, at vi bliver meldt til politiet, når vi er i færd med det mest tyske, man kan foretage sig, som er at gå en tur i skoven, siger Ayham Tahan, der har boet i Tyskland i ni år og var blandt arrangørerne af vandreturen i den tyske delstat Sachsen, ifølge The Guardian.

Gruppen tog form i 2016, da en gruppe af frivillige, mange af dem oprindeligt fra Syrien, begyndte at organisere aktiviteter, der ofte havde vandreture som udgangspunkt.

Ayham Tahan forklarer, at mange af medlemmerne plejede at gøre det samme, da de var bosat i Syrien.

I Tyskland var det en god måde at se landet, samtidig med at man havde mulighed for at møde nye venner, fortsætter Tahan ifølge The Guardian.

Politiet mødte op og indvilgede i at tale med gruppen på deres vandrehjem fremfor på ruten.

Ayham Tahan siger, at politiet blot gjorde dets job og var rare, skriver The Guardian.

Herefter forklarede han, at gruppen havde været på vandretur, og at alle medlemmer har ret til at opholde sig i Tyskland, nogle som tyske statsborgere.

Tahan forklarede yderligere, at gruppens medlemmer havde intentioner om at vandre yderligere et par dage.

Herefter ønskede politiet dem god tur og forlod gruppen, skriver The Guardian.

Grænsepolitiet i området har ikke umiddelbart kommenteret sagen overfor mediet.

/ritzau/