Tysk venstrefløjsparti kommer ikke over spærregrænsen

Det tyske venstrefløjsparti Die Linke får 4,9 procent af stemmerne ved søndagens valg til Forbundsdagen i Tyskland og kommer dermed ikke over spærregrænsen på fem procent.

Det viser det endelige resultat ifølge nyhedsbureauet dpa.

Resultatet betyder, at Die Linke bliver næsten halveret i forhold til seneste valg i 2017. Her fik partiet 9,2 procent af stemmerne.

Selv om partiet ikke kommer over spærregrænsen, så bliver det formentlig stadig repræsenteret i Forbundsdagen.

Det skyldes, at der også vælges kandidater direkte til Forbundsdagen gennem det særlige tyske valgsystem, hvor alle har to stemmer.

Dog vil der være stor forskel på partiets størrelse i Forbundsdagen.

Mens partiet stod til at få op mod 40 mandater, hvis det kom over spærregrænsen, må det nu nøjes med at blive repræsenteret af de kandidater, der vælges direkte.

Det drejer sig om cirka tre til fire kandidater.

Det forklarede Siegfried Matlok, der er seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør ved Der Nordschleswiger, søndag aften.

Allerede søndag aften stod det klart ud fra de indledende prognoser, at Die Linke kunne få svært ved at nå over spærregrænsen.

Det fik tv-stationen WDR til at melde ud, at Die Linkes top kan glemme alt håb om at indgå i en regering ledet af det socialdemokratiske SPD, der er endt som det største parti ved valget med 25,7 procent af stemmerne.

På valgaftenen erkendte spidskandidat Dietmar Bartsch da også, at partiet nu ser sig som en del af oppositionen i Forbundsdagen.

- Vores plads i den tyske Forbundsdag vil være i opposition, sagde han i en tale.

Partiet var ellers blevet nævnt som en potentiel regeringsmulighed sammen med SPD og De Grønne.

