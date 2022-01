Tysk vicekansler efterlyser mere udenlandsk arbejdskraft

Tyskland risikerer at mangle millioner af arbejdsdygtige borgere, hvis ikke immigrationen øges, lyder det.

Der er hårdt brug for at hente arbejdskraft fra udlandet, hvis ikke Tyskland i løbet af de næste år skal løbe ind i mangel på millioner af hænder.

Sådan lyder det tirsdag fra den tyske økonomiminister Robert Habeck. Han er en af to ledere for miljøpartiet De Grønne og desuden vicekansler.

- Der er i dag 300.000 ledige job, og vi forventer, at det kommer til at stige til en million og mere, siger Habeck ved en pressekonference tirsdag.

- Det betyder naturligvis, at vi skal være bedre til at forene kvalifikationer, oplæring og familieliv med forskellige job, men det betyder i den grad også en øget indsats for immigrationen, lyder det fra økonomiministeren.

Tysklands Økonomiske Institut vurderer, at den tyske arbejdsstyrke vil skrumpe med omkring 300.000 personer i år.

Det sker, i takt med at der er flere ældre, der trækker sig fra arbejdsmarkedet, end der er unge, der kommer til.

I 2029 ventes arbejdsstyrken at skrumpe med helt op til 650.000 personer årligt i Tyskland. Det vil i 2030 føre til en mangel på omkring fem millioner borgere i den arbejdsdygtige alder, vurderer instituttet.

Det er blandt andet årtier med lave fødselstal og en højere gennemsnitlig levealder, der har forårsaget den demografiske tidsbombe i Tyskland.

Økonomiminister Robert Habeck er en del af den relativt nye tyske regering, der officielt blev indsat i december sidste år.

Regeringen ledes af forbundskansler Olaf Scholz fra socialdemokratiske SPD.

Den består af tre partier: SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP.

Habeck fra De Grønne er valgt til den tyske Forbundsdag i valgdistriktet Flensburg-Schleswig, der grænser op til Danmark. Han taler også dansk.

/ritzau/Reuters