Tyske AfD blokerer for kontroversiel spidskandidat efter EU-valg

Spidskandidaten for Alternative für Deutschland (AfD) ved EU-parlamentsvalget får ikke lov til at sidde i parlamentet for det tyske højrefløjsparti.

Det oplyser AfD ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Der er tale om Maximilian Krah, som i valgkampen blandt andet har gjort sig bemærket med en udtalelse om det nazistiske SS-korps.

Nærmere bestemt sagde han i maj til det italienske medie La Repubblica, at han "aldrig ville sige, at enhver, der bærer en SS-uniform, automatisk er kriminel" med henvisning til de nazistiske uniformer.

Udtalelsen fik gruppen Identitet og Demokrati (ID), der består af nationalkonservative partier i EU-Parlamentet, til at smide AfD på porten.

Maximilian Krah er desuden mistænkt for at have forbindelse til prorussiske netværk og styret i Kina. En af politikerens medarbejdere blev anholdt i april og sigtet for at arbejde for en kinesisk efterretningstjeneste.

Det er et flertal af AfD's nyvalgte medlemmer af EU-Parlamentet, der har besluttet at blokere for, at Maximilian Krah kommer til at repræsentere partiet i EU-Parlamentet fremover.

Konkret har partiets EU-politikere på et møde mandag stemt om, hvorvidt Krah skulle ekskluderes fra AfD's EU-delegation, oplyser en talsmand for partiet til nyhedsbureauet AFP.

Maximilian Krah mister dog ikke sin plads i parlamentet.

Krah har siddet i EU-Parlamentet for AfD siden 2019.

Han indstillede sine kampagneaktiviteter og trak sig fra partiledelsen i AfD efter sin udtalelse om SS-korpset i maj. På det tidspunkt var det dog for sent til, at partiet kunne fjerne ham fra opstillingslisten.

Meldingen om, at han ikke skal repræsentere AfD i EU-Parlamentet, kommer, efter at partitoppen i AfD mandag har holdt møde med partiets EU-kandidater i kølvandet på søndagens valg.

Ved valget fik AfD 15,9 procent af stemmerne i Tyskland. Partiet har dermed fået næstflest stemmer i landet.

Partiet blev dermed større end den socialdemokratiske forbundskansler Olaf Scholz' parti, SPD. SPD fik 13,9 procent af stemmerne.

De konservative partier CDU og CSU fik sammen 30 procent af stemmerne.

