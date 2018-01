Tyske arbejdere kræver kortere arbejdsuge

Tysklands magtfulde metalarbejderforbund gør klar til strejker for at få kortere arbejdsuge i perioder. Forbundet vil også have seks procent mere i løn.

Tysklands største fagforbund vil i årets første måned spille med sine muskler og kræve mere i løn og muligheden for en arbejdsuge på 28 timer i en periode.

Det er metalarbejderne i IG Metall, som gør klar til arbejdskamp. De siger, at de allerede har forhandlet med arbejdsgiverne om bedre forhold, men der er ikke sket fremskridt.

De to parter blev tidligere enige om, at der ikke måtte strejkes, men denne aftale udløb 31. december.