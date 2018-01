Tyske arbejdsgivere advarer mod ødelæggende strejker

En optrappet konflikt truer på det tyske arbejdsmarked, efter at lønforhandlinger er brudt sammen.

En 24-timers strejke gennemført af Tysklands magtfulde fagforening IG Metall vil være stærkt skadelig for tyske virksomheder.

Det mener arbejdsgiverforeningen Gesamtmetall og understreger, at den ønsker et kompromis i en optrappet lønkonflikt.

- Strejker vil være ødelæggende, fordi alle virksomheder, der er leverandører, bliver berørt, lyder det fra Gesamtmetall.

Opfordringen til heldagsstrejke kommer fra den regionale fagforening IG Metall i den sydlige delstat Baden-Würrtemberg. Det sker, efter at lønforhandlinger brød sammen uden resultat lørdag.

IG Metall er med godt 2,3 millioner medlemmer Europas største fagforening.

Den har tidligere gennemført punktstrejker flere steder i Tyskland, hvor ansatte i kortere tid nedlagde arbejdet og mødtes ved fabriksporten eller på byens torv for at gøre deres krav gældende.

Korte arbejdsnedlæggelser har blandt andet fundet sted i bilindustrien. Det skete hos Mercedes-Benz-producenten Daimler og på Porsche-fabrikkerne.

IG Metall kræver lønstigninger på seks procent. Det har også været et vigtigt krav fra fagforeningen, at arbejdstiden skal sættes ned til 28 timer om ugen i stedet for de nuværende 35 timer, hvis ansatte har små børn eller skal tage sig af ældre eller syge pårørende.

Hele metal- og elektronikindustrien omfatter 3,9 millioner medarbejdere.

/ritzau/Reuters