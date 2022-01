To tyske betjente er skudt og dræbt ved rutinemæssigt stop

Den eller de skyldige bag et dødeligt angreb på to tyske politibetjente er stadig på fri fod.

To tyske politibetjente er tidligt mandag blevet skudt og dræbt. Det skete, da de rutinemæssigt vinkede en bil ind til siden.

Det oplyser politiet i den sydvestlige tyske delstat Rheinland-Pfalz.

Det er mandag morgen stadig sparsomt med detaljer om hændelsen. Men det skal altså være sket i forbindelse med en kontrol af bilen.

Ifølge den tyske avis Bild er de dræbte betjente en 24-årig kvinde og en 29-årig mand. De skal være blevet skudt omkring klokken 04.20 mandag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores kolleger meddelte over radioen, at de var ved at kontrollere en bil. Kort tid senere meddelte de, at der var blevet affyret skud.

- Vi antager, at der er adskillige gerningsmænd, siger Christian Erford, der er talsmand for politiet i det vestlige Pfalz, til Bild.

Politiet har iværksat en omfattende jagt på de skyldige bag angrebet.

Ifølge politiet er det endnu uklart, hvilken retning gerningsmændene flygtede i. Politiet har heller ikke nogen beskrivelse af bilen eller af de mistænkte.

Politiet har afspærret gerningsstedet for at kunne sikre beviser i sagen. Det har også opfordret folk i området til ikke at samle blaffere op.

/ritzau/dpa