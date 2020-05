Tyske betjente undersøges for coronalovbrud på restaurant

Flere betjente var blandt en gruppe på over 40 mennesker på en restaurant i Mainz. Uacceptabelt, siger politi.

Tysk politi undersøger flere af sine egne betjente for overtrædelse af regler om afstand under coronakrisen.

Det oplyser en talsmand for politiet.

Talsmanden oplyser videre, at en gruppe af politibetjente i byen Mainz spiste middag på en restaurant med for mange mennesker og dermed overtrådte afstandsreglerne.

Som de fleste andre steder er der i Tyskland indført regler om at holde afstand for at begrænse smitten med coronavirus.

Gruppen af betjente var ifølge politirapporten oprindeligt ankommet til restauranten mandag aften i "et lille antal", men i løbet af aftenen kom flere til, og til sidst var der over 40 personer.

Ifølge føderale regler skal restaurantgæster holde sig 1,5 meter fra hinanden, ligesom at det meste personale skal bære maske over næse og mund.

- Denne opførsel kan på ingen måde kategoriseres som en bagatelovertrædelse og vil blive mødt med konsekvenser, oplyser tysk politi i en erklæring.

Politiet tilføjer, at lovovertræderne vil blive straffet og disciplinære foranstaltninger overvejet.

- Politiledelsen i Mainz finder det uacceptabelt, at en lille gruppe betjente skader hele Mainz politis gode omdømme med denne tåbelige opførsel, står der videre i erklæringen.

Tidligt torsdag morgen er antallet af bekræftede tilfælde af coronavirus i Tyskland steget med 745 til i alt 176.752.

Det viser tal fra Robert Koch Instituttet (RKI).

Antallet af døde i forbindelse med coronavirus er steget med 57 fra onsdag til i alt 8147, viser tallene.

/ritzau/dpa