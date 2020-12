Tyske byer kæmper med overfald og spyt mod coronabetjente

Tyske ordenstjenestemænd får både brækket knogler og bliver spyttet på, når de håndhæver coronarestriktioner.

Snesevis af tyske ordenstjenestemænd er blevet verbalt eller fysisk angrebet i år, mens de har forsøgt at håndhæve coronarestriktioner.

Det skriver avisen Welt am Sonntag.

Avisen har i alt sendt spørgeskemaer ud til 15 administrationer i større byer over hele Tyskland.

Undersøgelsen viser, at der siden foråret har været mindst 65 fysiske angreb på ordenstjenestemænd i landet.

Nogle blev såret så hårdt, at de var midlertidigt nødt til at stoppe arbejdet.

Værst står det til i hovedstaden Berlin, Köln og Bremen med henholdsvis 23, 18 og 10 angreb.

Byerne i undersøgelsen har i samme periode indledt over 200 sager, hvor aggressive borgere er blevet tiltalt for at have overtrådt straffeloven under møder med ordenstjenestemændene.

Flere af de adspurgte bystyrer svarer, at deres ordenstjenestemænd har pådraget sig brækkede knogler, blå mærker og forstrækninger efter at være blevet skubbet eller slået.

Derudover er hundredvis også blevet udsat for verbale overfald, mens borgere også bevidst har hostet eller spyttet på dem.

Flere byer svarer også i undersøgelsen, at deres medarbejdere har oplevet mere og mere aggressivitet fra borgerne, i takt med at pandemien er trukket ud.

- Folk reagerer mere og mere utålmodigt og irriteret på foranstaltninger for at bremse smitten, skriver Kölns byadministration til Welt am Sonntag.

Ifølge administrationerne i de adspurgte byer afspejler antallet af fysiske angreb desuden på ingen måde det potentiale for vold, som deres ordenstjenestemændbliver udsat for hver eneste dag.

De tyske ordenstjenestemænd hjælper blandt andet med at sikre, at folk bærer mundbind, og at butikker holder lukket i henhold til gældende forbud.

De er ikke at forveksle med politiet.

/ritzau/dpa