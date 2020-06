Tyske delstater har særlige restriktioner for svenskere

Tyskere reagerer på, at smitteudbredelse tager til i Sverige, da der foretages stadigt flere test.

Tyske delstater har indført restriktioner for rejsende fra Sverige, så der venter to ugers karantæne ved ankomsten til dem. Det rapporterer tyske medier og smittebeskyttelsesorganet RKI ifølge TT.

De særlige restriktioner forklares med, at der registreres flere tilfælde af smitte i Sverige, da der foretages stadigt flere test i landet.

Det er blandt andet nordlige delstater som Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten, som advarer om, at rejsende fra Sverige nu omfattes af de særlige restriktioner. Men reglerne gælder også i Berlin.

Karantænereglerne betyder, at alle personer - også tyske statsborgere - som har været i Sverige efter indrejse i Tyskland skal blive på en fast adresse i to uger.

Desuden skal delstatsmyndighederne informeres.

Baggrunden er, at den tyske forbundsregering i maj anbefalede, at statsborgere fra EU-lande med et stort antal nye bekræftede coronatilfælde, skal i karantæne, når de krydser grænser.

Restriktioner gælder, når afrejselandet har registreret flere end 50 nye tilfælde per 100.000 indbyggere i den seneste syvdagesperiode.

De øgede antal test i Sverige har medført, at der findes flere smittede, og lige nu er Sverige det eneste land, som lyser rødt på RKI's kort over EU-lande.

Mandag meddelte Slovenien, at det har åbnet dets grænser uden restriktioner for 14 europæiske lande. Sverige står ikke på denne liste.

/ritzau/TT