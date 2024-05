Tyske højreparti lider endnu et nederlag ved domstol

Tyske efterretningstjenester kan fortsat klassificere partiet Alternative für Deutschland (AfD) som en mistænkt ekstremistisk gruppe.

Det fastslår en højere delstatslig domstol i Tyskland mandag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den status giver mulighed for lettere at overvåge og efterforske det højreorienterede parti.

Siden 2021 har efterretningstjenesten BfV klassificeret AfD som potentielt ekstremt.

BfV står for Bundesamt für Verfassungsschutz og har til opgave at beskytte det tyske demokrati mod ekstremistiske trusler.

Det betyder i praksis, at efterretningstjenesten hovedsageligt beskæftiger sig med højreorienteret, venstreorienteret og islamistisk ekstremisme. Det skriver mediet Tagesschau.

AfD har tidligere forsøgt at få en lavere domstol i Köln til at sætte en stopper for klassificeringen som en mistænkt ekstremistisk gruppe. Men uden succes.

Heller ikke denne gang har AfD fået medhold.

Partiet har "ingen ret til at kræve, at BfV afholder sig fra at overvåge det", udtaler domstolen ifølge nyhedsbureauet AFP.

På landsplan ligger partiet, der har en hård kurs mod indvandring som sin mærkesag, til omkring 20 procent i meningsmålingerne.

Den seneste tid har partiet dog været i modvind på grund af en række sager.

Blandt andet mistænkes en ansat hos et AfD-medlem af EU-Parlamentet for spionage for Kina.

Der har i år været store demonstrationer mod AfD i Tyskland efter en afsløring fra mediet Correctiv om et møde blandt højreekstremister, hvor nogle politikere fra AfD deltog.

På mødet blev det drøftet, om man skulle massedeportere borgere af udenlandsk oprindelse.

AfD's ledelse har erklæret, at denne politik ikke er en del af AfD's politik. Men der var alligevel store protester.

BfV opererer med kategorier af mistanke om ekstremisme, beskriver Tagesschau. Når der er tale om en "mistænkt" ekstremistisk gruppe, befinder efterretningstjenesten sig på næsthøjeste niveau.

Kategoriseringen kan potentielt løftes et niveau til "sikkert ekstremistisk".

Der er ifølge nyhedsbureauet dpa mulighed for at anke mandagens dom til den føderale administrative domstol i Leipzig. Partiet giver i en meddelelse udtryk for, at det har planer om at anke.

