Tyske klimaaktivister blokerer trafikken i flere byer

På tværs af det ferieramte Tyskland har bilister i en række byer oplevet, at morgentrafikken blev blokeret af klimaaktivister.

Gruppen "Letzte Generation"(Sidste generation, red.) hævder at stå bag - på samme måde som gruppen torsdag forsøgte at blokere flytrafikken i to lufthavne.

Ifølge gruppen har blokaderne ramt i 26 byer. Den tyske avis Bild har noteret sig blokader i Berlin, Braunschweig, Dresden, Freiburg, Leipzig, München, Nürnberg, Potsdam og Ulm fredag morgen.

Aktivisterne blokerer trafikken ved at sætte sig ud på vejen og klistre deres hånd fast til kørebanen. I Berlin er det sket flere steder fredag morgen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Blandt andet ved Siegessäule (Sejrssøjlen, red.) har dpa observeret en blokade. Flere bilister har rundt om i den tyske hovedstad forsøgt at trodse blokaderne ved at køre op på fortovet og forbi dem.

I de fleste byer har det ifølge Bild og dpa taget lidt under en time at få gjort plads på vejene igen.

I Leipzig løsnede politiet aktivisterne fra kørebanen ved at bruge olivenolie. I München måtte myndigheder skære et stykke af det cement, som en aktivist havde limet sig til, fri.

Politisk set har der været en vis frustration med den type protester, skriver dpa.

Bild fortæller, at politikerne i Nürnberg har udstedt et forbud mod sådanne aktioner. De næste lidt over to uger medfører det bødestraf på op til 3000 euro - svarende til over 22.000 danske kroner.

Ud over at blokere vejene har aktivisterne fra "Letzte Generation" båret masker med ansigter af blandt andet kansler Olaf Scholz og andre fremtrædende ministre.

De har med bannere og ord anklaget Scholz og resten af regeringen for at bryde lovgivningen om klimabeskyttelse.

- Det er politikernes ansvar at beskytte, hvad der er nødvendigt for liv. Og det gør de bevidst ikke ved at fortsætte med at bryde deres egne mål for klimabeskyttelse, siger en talskvinde for gruppen, Lina Johnsen, til Die Welt.

