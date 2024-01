Tyske landmænd vil skabe trafikkaos mandag - også lige syd for grænsen

Tyske landmænd har varslet en større demonstration, hvor de vil blokere dele af det tyske vejnet med deres traktorer. Den vil finde sted mandag.

Det skriver flere tyske medier - heriblandt Der Spiegel og Bild.

Landmændene er utilfredse med, at den tyske regering planlægger at skære i landbrugets tilskud.

En forvaltningsdomstol i Tyskland har givet grønt lys til, at landmændene må blokerer motorveje i landet i forbindelse med demonstrationen.

Allerede i december advarede den tyske landbosammenslutning, som repræsenterer landmændene, om en "meget barsk" januar.

Advarslen kom fra landbosammenslutningens formand, Joachim Rukwied, skriver det tyske nyhedsbureau dpa ifølge Flensborg Avis.

- Det (forslaget, red.) er en krigserklæring, som vi tager imod. Landmændene vil med deres fortsatte protester sørge for en meget barsk januar, hvis forbundsregeringen ikke trækker disse helt uantagelige forslag tilbage.

Desuden lød det fra Joachim Rukwied, at demonstrationen mandag vil få et omfang, som hidtil har været uset i Tyskland.

Ifølge Bild ventes det, at 25 tilkørsler omkring den tyske hovedstad Berlin vil blive blokeret af traktorer.

Der er også udsigt til, at demonstrationen vil ramme delstaten Sydslesvig lige syd for den dansk-tyske grænse.

I en pressemeddelelse skrev Flensborg Kommune således tidligere på ugen, at mandagens demonstration kan føre til "væsentlige trafikbegrænsninger" i hele byen.

Ifølge Flensborg Avis oplyser tysk politi, at der vil være 100 protester mandag i Slesvig-Holsten.

Bild har lavet en oversigt over, hvor blokaderne vil finde sted. Her fremgår det, at også veje mellem Danmark og Hamburg vil blive spærret.

