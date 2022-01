Tyske ledere mødes mandag for at drøfte coronastrategi

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, skal mødes med lederne af landets 16 delstater mandag for at drøfte coronasituationen.

Mødet finder sted, efter at den mere smitsomme omikronvariant har sendt de daglige smittetal på himmelflugt i Tyskland.

Kansleren og delstatslederne forventes at vedtage, at de nuværende restriktioner skal fortsætte, som de er.

Der er ikke noget, der tyder på, at restriktionerne bliver strammet eller lempet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forud for mødet har der lydt flere opfordringer og anbefalinger fra eksperter og sundhedsministre, der også ventes at blive taget op mandag.

Blandt andet har den tyske sundhedsminister, Karl Lauterbach, opfordret til at prioritere skarpere, når det gælder PCR-test.

Ifølge ham bør PCR-testene være forbeholdt til sundhedsmedarbejdere, i takt med at smitten stiger, og presset på testcentrene vokser.

Lederne forventes også at drøfte, om man skal forkorte tiden som immun efter coronasmitte.

I øjeblikket bliver man i Tyskland anset som immun i seks måneder efter smitte, men forskere har anbefalet at ændre det til 90 dage.

Sundhedsminister i delstaten Nordrhein-Westfalen Karl-Josef Laumann har desuden opfordret den føderale regering til at udvikle en officiel sundhedsapp, der skal give overblik over vaccinationsstatus.

I mellemtiden kræver nogle, at vaccination bliver obligatorisk. Det er blandt andet tilfældet i Østrig.

Tyskland er underlagt flere restriktioner for at dæmme op for smitten, der flere gange i sidste uge var over 100.000 nye smittetilfælde om dagen.

Restriktionerne betyder blandt andet, at kun folk, som har fået et booster-stik eller tester negativt efter at være blevet fuldt vaccineret eller have været syge, har adgang til barer og restauranter.

Samtidig er det kun tilladt at samles ti mennesker eller to husstande privat, hvis der er uvaccinerede personer til stede.

/ritzau/dpa