Tyske ledere ønsker Ruslands Sputnik-vaccine godkendt hurtigt

Bayerns regeringschef: Undersøgelser viser, at Sputnik V i nogle tilfælde er bedre end godkendte vacciner.

Tysklands regionale leder har opfordret EU til at fremskynde en godkendelses-procedure af den russiske vaccine Sputnik V.

- EU bør sikre, at vaccinen hurtigt kan tages i effektiv anvendelse i hele Den Europæiske Union, når den er godkendt, hedder det i en erklæring ifølge AFP fra de tyske delstaters ministerpræsidenter.

Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, siger på et pressemøde fredag efter drøftelser med EU-Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, at det er særligt vigtigt med Sputnik V.

- Europæiske undersøgelser har vist frem til nu, at det er en højst sikker vaccine. Den er i nogle tilfælde bedre end vacciner, som allerede er anerkendt, siger regeringschefen i Bayern.

- Det er nødvendigt, at vi godkender den hurtigt og effektivt, og ikke lader os tynge ned i klassiske bureaukratiske detaljer, tilføjer han.

Berlins borgmester, Michael Müller, pointerer også, at "vi har brug for al den vaccine vi kan få."

EU-Kommissionsformand Ursula von der Leyen opfordrer til større åbenhed og gensidighed omkring eksport af vaccine.

- Jeg appellerer til, at der bliver skabt større åbenhed, da EU er en af de regioner i verden, som eksporterer mest vaccine. Men der er behov får gensidighed, siger hun.

Von der Leyen truede onsdag med, at EU kan indføre et eksportforbud mod covid-19-vacciner til lande, der ikke lever op til principperne om "gensidighed". I sit udspil opfordrer hun indtrængende Storbritannien til at sende mere vaccine til EU.

- Alle muligheder står åbne. Vi står i århundredets krise. Jeg udelukker intet i denne situation, sagde hun.

/ritzau/AFP