Tyske ledere sadler om og vil forlænge restriktioner

Forbundskansler, Angela Merkel, vil stramme restriktioner og forlænge nedlukning, viser udkast før møde.

Tyskland er indstillet på at forlænge og stramme en delvis nedlukning af samfundet ind i april, da smitten stiger i landet.

Det viser et udkast til et dokument før et vigtigt strategimøde mandag.

Europas største økonomi var ellers ved at indstille sig på flere lempelser af coronarestriktionerne, efter at skoler blev genåbnet sidst i februar efterfulgt af frisører og visse butikker i marts.

Men dagsordenen for et møde mandag mellem forbundskansler Angela Merkel og ministerpræsidenterne fra de 16 delstatsregeringer er blevet ændret dramatisk. Nu er der lagt op til, at lempelser, som ville medføre åbne restauranter, kulturcentre og fritidsaktiviteter, udsættes. I stedet indføres nye skærpede restriktioner visse steder.

Angela Merkel vil både stramme restriktioner og forlænge den delvise nationale nedlukning indtil midten af april, fremgår det af et forslag, som nyhedsbureauet AFP har fået indsigt i.

Årsagen er et smitteudbrud, som menes at være knyttet til muterede coronavarianter, skriver nyhedsbureauet dpa.

De gældende restriktioner varer indtil slutningen af marts, men sundhedsmyndighederne advarer mod at lempe restriktionerne for tidligt.

Søndag nåede Tyskland en ny milepæl i coronapandemien, da det estimerede antal smittede overskred 100 per 100.000 indbyggere ifølge tal fra Robert Koch Instituttet for infektionssygdomme.

Knap 2,7 millioner mennesker er blevet bekræftet smittede med coronavirus siden pandemiens begyndelse i Tyskland, og der er registreret 74.664 virusrelaterede dødsfald.

/ritzau/Reuters