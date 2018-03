Tyske socialdemokrater siger klart ja til samarbejde med Merkel

Ved urafstemning siger to ud af tre socialdemokrater ja til at fortsætte tysk koalitionsregering.

Medlemmerne i Det Socialdemokratiske Parti i Tyskland (SPD) har stemt ja til at fortsætte i en koalitionsregering med forbundskansler Angela Merkels konservative CDU og søsterpartiet CSU.

Det står klart efter en urafstemning blandt SPD's medlemmer, hvor 66 procent stemte ja til at indgå i regeringssamarbejdet.

Det oplyste partiet på en pressekonference i SPD's hovedkvarter i Berlin søndag formiddag.

78 procent af de knap 460.000 medlemmer deltog i urafstemningen.

- Jeg lykønsker SPD med dette klare resultat og ser frem til at fortsætte samarbejdet til landets bedste, skriver Merkel på på det sociale medie Twitter.

- Nu skal der arbejdes for Tyskland og Europa, lyder et andet begejstret tweet fra den fremtrædende CDU-politiker Peter Altmaier.

Den nye regering vil blive præsenteret i løbet af den kommende uge, siger SPD's fungerende leder, Olaf Scholz, på pressemødet.

Regeringen vil have i alt seks socialdemokratiske ministre - tre mænd og tre kvinder, lyder det.

Med det socialdemokratiske ja er næsten et halvt års dødvande i tysk politik bragt til ende, og Angela Merkel kan indlede sin fjerde regeringsperiode som kansler.

Tyskerne har ventet på at få en ny regering siden valget til Forbundsdagen i september sidste år. Merkel har siden kæmpet for at samle partierne.

Først måtte hun opgive den såkaldte Jamaica-koalition. Den fik navn efter partifarverne for de konservative CDU/CSU, det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne, som matcher farverne i Jamaicas flag.

I februar tog Merkels konservative CDU, og forhandlingsparterne fra søsterpartiet CSU og SPD et afgørende skridt mod at danne en koalition.

Parterne blev enige om en aftale, men med den betingelse, at først SPD's landsledelse og siden medlemmerne skulle sige god for aftalen.

SPD har været dybt splittet i spørgsmålet, om partiet skulle fortsætte i den såkaldte store koalition med CDU/CSU. Lige til det sidste var der spænding om udfaldet af urafstemningen.

Alle tre regeringspartier - CDU, CSU og SPD - gik tilbage ved valget i september.

SPD's resultat var det dårligste siden Anden Verdenskrig, og det fik i første omgang partiet til at meddele, at partiet ville slutte sig til oppositionen.

