Tyske soldater i skyderi i Kabuls lufthavn - afghaner dræbt

Tyske soldater har været involveret i et skyderi i Kabuls lufthavn. Det oplyser det tyske forsvar på Twitter.

I skyderiet, hvor mindst en afghansk soldat blev dræbt og tre andre personer blev såret, var der ud over tyskere også afghanere og amerikanere involveret. Ingen tyske soldater kom noget til.

Det er uklart, om den dræbte afghaner var tidligere regeringssoldat, eller om det var en talibaner, der var på vagt i lufthavnen.

Skyderiet begyndte meget tidligt mandag - klokken 4.13 lokal tid.

- Det var en skudveksling mellem afghanske vagter og ukendte bevæbnede personer ved lufthavnens nordlige port, hedder det i en tysk meddelelse, som fastslår, at tyske og amerikanske soldater var involveret i skudvekslingen.

Situationen i lufthavnen er fortsat kaotisk, og der var i weekenden dramatiske scener - blandt andet blev en folkemængde presset op mod mure i lufthavnen, hvorved flere blev mast til døde.

Flere personer er også tidligere blevet dræbt af skud eller er omkommet, når de har klamret sig fast til fly, der lettede fra lufthavnen.

Ifølge Nato er mindst 20 personer dræbt i og ved lufthavnen, efter at Taliban tog kontrol over Kabul den 15. august.

Et dansk Hercules-militærfly evakuerede sent søndag aften omkring 50 personer primært fra danskerlisten fra Kabul. Tidligere søndag blev knap 70 personer evakueret på et dansk militærfly, hvor det ligeledes primært var personer fra danskerlisten.

Det var anden gang søndag, at det danske forsvar evakuerede fra lufthavnen i Kabul til Islamabad i Pakistan.

Danmark har blandt andet også hjulpet Norge, Sverige og Island med evakueringer fra Kabul.

De seneste dage er evakuerede fra Kabul fløjet til Islamabad, hvorfra de er blevet fløjet til Dubai og videre til København.

/ritzau/Reuters