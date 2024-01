Tyske togførere varsler tredages landsdækkende strejke

Tyske togførere varsler landsdækkende strejke fra onsdag til fredag.

Det sker efter lønforhandlinger mellem togførernes fagforening GDL og det statsejede selskab Deutsche Bahn er brudt sammen.

Det oplyser fagforeningen søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fagforeningen mener ikke, at Deutsche Bahn har formået at fremlægge et løntilbud, der var godt nok til, at det kunne bruges som grundlag for en lønforhandling.

- Denne strejke er ikke blot absolut unødvendig, den er heller ikke lovligt iværksat, siger Deutsche Bahns direktør for HR, Martin Seiner.

Seiner bebuder, at man vil nedlægge et påbud, der skal forhindre arbejdsnedlæggelsen.

Det statsejede selskab vurderer, at en strejke vil forstyrre togdriften alvorligt.

Tidligere afbrydelser i godstransporten har kortet dyrt for den tyske økonomi, der i forvejen er trængt.

GDL repræsenterer omkring 10.000 ansatte.

Fagforeningen kræver lønstigninger, der skal kompensere for en høj inflation. Desuden har GDL også fremsat krav om, at togførerne fremadrettet skal have en arbejdsuge på 35 timer fordelt på fire dage.

I december lød det fra Deutsche Bahn, at det havde tilbudt togførerne en lønstigning på 11 procent og en bonus på 2850 euro. Det svarer til omkring 21.250 kroner. Bonussen skal ifølge selskabet tjene som kompensation for inflationen.

Sidste uge lød det fra det statsejede selskab, at det var vendt tilbage til forhandlingsbordet med et forbedret tilbud, som det kaldte "et stort skridt fremad".

Togførerne har tidligere nedlagt arbejdet kortvarigt i november og december. Den nyligt varslede strejke er dog den længste, som fagforeningen hidtil har varslet.

Efter planen nedlægger togførerne arbejdet natten til onsdag. Arbejdsnedlæggelsen for godstransporten nedlægges allerede tirsdag eftermiddag.

Togførerne vender tilbage til arbejdet fredag eftermiddag klokken 17.

/ritzau/AFP