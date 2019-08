Tyske toldere finder 4,5 ton kokain i containerskib

4,5 ton kokain til en anslået værdi af næsten 1,1 milliarder euro blev for to uger siden beslaglagt i Hamburg.

De tyske toldmyndigheder beslaglagde for cirka to uger siden ikke mindre end 4,5 ton kokain fra et containerskib, der var stævnet ud fra Uruguay.

Det oplyser myndighederne fredag.

Det beskrives som den største beslaglæggelse af kokain nogensinde i Tyskland. I alt vurderes den rekordstore mængde kokain at have en værdi af næsten 1,1 milliarder euro - svarende til omkring 8,2 milliarder kroner.

Toldmyndighederne i den nordtyske by Hamburg fandt stofferne, da de undersøgte et containerskib. Skibet var på vej fra Uruguays hovedstad, Montevideo, til den store havneby Antwerpen i Belgien.

I skibets papirer lød det, at lasten bestod af sojabønner. Da tolderne fik adgang til skibet, kunne de dog primært se sorte sportstasker.

Her fandt de over 4200 pakker kokain i 211 tasker.

Toldmyndighederne oplyser, at "den beslaglagte kokain allerede er blevet tilintetgjort i hemmelighed og under strenge sikkerhedsforanstaltninger".

/ritzau/AP