Tyske virksomheder viser tegn på ny optimisme

I Tysklands økonomi er der lys for enden af tunnelen, viser det anerkendte tyske erhvervstillidsindeks fra Ifo-instituttet i München.

- Efter at forbundsrepublikken er kommet gennem de værste faser med nedlukninger af samfundet under coronakrisen, er der tegn på lys for enden af tunnelen, siger Ifo-økonomen Klaus Wohlrabe mandag.

Efter rekordhøje dramatiske fald i april er der tegn på ny optimisme i maj efter en gradvis normalisering, hedder det.

Indekset er steget til 79,5 i maj fra 74,2 i april, siger han.

- Stemningen er blevet klart bedre efter at have været katastrofal i forrige måned.

Ifo-indekset dækker over en rundspørge blandt omtrent 7000 virksomheder i EU's største økonomi. Rundspørgen gælder virksomhedernes opfattelse af det nuværende forretningsklima, og hvordan de venter, at de næste seks måneder vil udvikle sig.

