Tyske Friederike Fechner opdagede, at hendes hus i havnebyen Stralsund var ejet af jøder frem til nazisternes magtovertagelse. Siden har hun gjort det til sin mission at finde samtlige efterkommere i verden af den flygtede og til dels udryddede familie. ”Jeg gør det for at formidle et andet indtryk af tyskerne end den erindring, der stadig hænger over os som en mørk, tung sky,” siger hun