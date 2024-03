Tyskere fejrer lovlig tjald med grupperygning ved Brandenburger Tor

Tilhængere af en ny lov, der gør det lovligt at ryge hash i Tyskland, samles søndag aften ved monumentet Brandenburger Tor i hovedstaden, Berlin, for at fejre, at loven træder i kraft ved midnat.

Her vil der være grupperygning, når loven træder i kraft - starten på en ny æra, lyder det fra Tysklands hampforening.

Hamp er den plante, som man bruger til at lave hash.

Entusiaster er inviteret til at samle sig ved Brandenburger Tor fra klokken 23.30 søndag aften, hvilket er en halv time, inden loven træder i kraft.

De må dog først begynde at ryge, når klokken slår 12.

- I kan tænde op ved midnat, lyder det fra hampforeningen.

Brandenburger Tor er et vartegn i den tyske hovedstad.

Det er en enorm byport, som blev opført i slutningen af det 18. århundrede.

I en række mindre tyske byer er der over påsken arrangeret mindre begivenheder, så "marihuanasamfundet kan byde det velkomment, når loven træder i kraft".

I tyske storbyer som Leipzig, Hamburg, Nürnberg, Heidelberg, Regensburg, Dortmund og Köln er der også arrangeret store rygerfester.

Lovliggørelsen i Tyskland betyder helt konkret, at man må have op mod 25 gram marihuana på sig, når man færder sig i offentligheden.

Derudover må man have op til 50 gram marihuana derhjemme og op til tre hampplanter. Det skal være til personligt forbrug og altså ikke med henblik på videresalg.

Det vil desuden stadig være ulovligt at ryge hash i for eksempel skoler, på idrætsfaciliteter eller inden for 100 meter af sådanne steder.

Der er dog ikke lagt op til et kommercielt salg, ligesom det for eksempel findes i Holland, hvor man som turist må købe cannabisprodukter i såkaldte coffee shops.

/ritzau/dpa