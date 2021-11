Tyskere fik hjemmelavet vaccine i Lübecks lufthavn

Det tyske politi har lørdag sat en stopper for en uautoriseret kampagne for at vaccinere mod covid-19.

Vaccinationen skete med en hjemmelavet vaccine, der ikke er godkendt.

Da politiet og lokale myndigheder fra kommunen lørdag eftermiddag nåede frem til vaccinationskøen i lufthavnen i Lübeck i Nordtyskland, var anslået 50 personer blevet vaccineret.

Lufthavnen ejes af Winfried Stöckner, der er entreprenør og læge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har selv arbejdet med en vaccine mod covid-19.

I april 2020 bekræftede hans kontor, at han var i gang med at udvikle en vaccine. Han testede den på sig selv, forlød det.

Da politiet kom lørdag, ventede omkring 80 personer foran lufthavnsbygningen på at blive vaccineret.

Andre 150 opholdt sig i en afgangshal.

Ifølge oplysningerne foregik selve vaccinationen på et kontor i lufthavnen.

Her var også lister over de vaccinerede, der var vaccine og kanyler.

Det blev beslaglagt af myndighederne.

Der er ikke oplysninger om, hvorvidt det var lufthavnens ejer, der stod bag vaccinationen.

Eller hvorfor de mange mennesker ville vaccineres med en vaccine, der ikke er godkendt.

Der var i øvrigt ikke flytrafik til og fra lufthavnen under episoden.

/ritzau/dpa