Tyskere i tusindvis marcherer mod racisme i Berlin

Ifølge arrangører gik 150.000 borgere på gaden i Berlin for at demonstrere mod racisme og diskrimination.

Lørdag gik tyskere på gaden i titusindvis for at demonstrere mod racisme i kølvandet på en række fremmedfjendske episoder i den østlige del af landet.

Mindst 150.000 personer mødte op til demonstrationen, vurderer arrangørerne bag. Politiet har endnu ikke offentliggjort sin vurdering af fremmødet.

Det er allerede en succes, vurderer Theresa Hartmann, der er talskvinde for Unteilbar-bevægelsen, der har arrangeret demonstrationen. Hun siger, at de kun havde forventet, at 40.000 borgere ville møde op.

Vejret var mildt, da den store folkemængde marcherede gennem byen, inden deltagerne samledes ved Brandenburger Tor, hvor forskellige tyske kunstnere optrådte.

Undervejs råbte demonstranterne antiracistiske slogans som "Mere kærlighed, mindre had" og "Ingen plads til nazier".

Unteilbar-bevægelsen er dannet af forskellige aktivistiske grupper. Den har tidligere gennemført demonstrationer i Hamburg og München. Her mødte flere tusind også op.

