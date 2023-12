Tyskere risikerer livstid i sag om spionage for Rusland

To tyske mænd risikerer livstid i en sag, hvor de står anklaget for højforræderi.

Sagen er begyndt onsdag i Berlin under strenge sikkerhedsforanstaltninger.

Mændene, Carsten L. og Arthur E., beskyldes for at have videregivet følsomme oplysninger til russiske efterretningstjenester under krigen i Ukraine.

Anklagerne mener, at de to har arbejdet sammen med en russisk forretningsmand om at "tilvejebringe følsom information" fra den føderale tyske udenrigsefterretningstjeneste, BND.

Det er ikke officielt blevet meddelt, hvilke dokumenter der er lækket.

Det tyske magasin Spiegel skriver dog, at de relaterer sig til BND's forsøg på at overvåge det private militærselskab Wagner-gruppen. Den har kæmpet på russisk side under krigen i Ukraine.

Findes de to mænd skyldige i højforræderi, kan de komme i fængsel på livstid.

Anklagerne mener, at det påståede forræderi foregik ved, at den BND-ansatte Carsten L. videregav efterretningstjenestens dokumenter til Arthur E.

Han skal herefter have videregivet dem til en kontakt i Rusland.

Mellem september og oktober 2022 skal Carsten L. have printet ni interne BND-filer ud - eller taget skærmbilleder af dem.

Dokumenterne blev videregivet til Arthur E., som angiveligt bragte de digitale kopier til Moskva, printede dem ud og videregav dem til den russiske efterretningstjeneste FSB.

Informationerne var hemmeligstemplede, og lækket udgjorde en alvorlig fare for tysk sikkerhed, mener anklagerne.

Angiveligt har FSB betalt Carsten L. mindst 450.000 euro og Arthur E. mindst 400.000 euro. Sidstnævnte skal have hentet pengene i kontanter i Moskva ifølge anklagerne.

Tyskland har haft flere sager om påstået spionage for Rusland, siden krigen i Ukraine begyndte i februar 2022. Det gælder blandt andet i militæret.

