Tyskerpiger i Norge får undskyldning – 70 år efter krigen

Det er stort at høre undskyldning fra statsministeren, siger mand, hvis mor blev frataget sit statsborgerskab.

De såkaldte tyskerpiger i Norge, som blev udsat for overgreb på grund af deres forhold til tyske soldater under besættelsen, har fået en officiel undskyldning - 70 år efter.

Undskyldningen er blevet fremsat af landets statsminister, Erna Solberg.

– Vi siger undskyld for måden, hvorpå de norske myndigheder behandlede piger og kvinder, som havde relationer til tyskere under Anden Verdenskrig.

- Det har taget tid, hedder det i undskyldningen fra Solberg, der blev fremsat under et arrangement i regeringens repræsentationsbolig onsdag.

Som ramme for undskyldningen havde den norske regering valgt markeringen af 70-årsdagen for FN's menneskerettighedserklæring.

Solberg fastslog også, at den behandling, som kvinderne fik, var et brud på retsstatens fundamentale principper om, at ingen borger skal straffes uden dom eller dømmes uden lov.

Mange af de berørte blev gamle og døde uden nogensinde at vove at klage over den behandling, som de fik.

Blandt de indbudte gæster ved det særlige arrangement i Oslo var den 72-årige Reidar Gabler, der som spædbarn blev sendt til Tyskland sammen med sin mor Else efter krigen.

- Det er stort at høre denne undskyldning fra statsministeren, siger Gabler til NTB.

- Det værste var, at det gik ud over mine egne børn, som også blev kaldt tyskerunger og nazister, siger Gabler.

Hans mor fik frataget sit statsborgerskab lige som andre kvinder, der giftede sig med tyske soldater.

Hun forsøgte flere gange forgæves at at få tilladelse til at vende hjem til sit land.

I dag ligger hun begravet i Berlin ved siden af sin mand, Erich. Norges undskyldning kom, nøjagtigt 73 år efter at parret blev gift.

Ingen ved nøjagtig, hvor mange kvinder som blev udsat for overgreb, men et overslag lyder på 40.000-50.000.

Der er registreret mellem 10.000 og 12.000 norsk-tyske børn fra perioden.

Ifølge direktør Guri Hjeltnes ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) blev kvinderne arresteret, interneret, udvist og frataget deres statsborgerskab.

De blev også udsat for folkets domstol på gaden, som blandt andet indebar, at deres hår blev klippet af.

Mange mistet deres arbejde, efter at de blev anklaget for at have opført sig uværdigt og giftet sig med fjenden.

