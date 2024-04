Tyskland afviser anklage om Gaza-folkedrab og minder om Holocaust

Tyskland gør sit yderste for at tage hensyn til både palæstinensere og israelere og afviser at have overtrådt FN's folkedrabskonvention ved at sælge våben til Israel, som fører krig i Gaza.

Det er budskabet fra det tyske udenrigsministerium, som tirsdag er kommet til orde under en høring ved Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag.

Her har Nicaragua rejst en sag i håbet om at få domstolen til at blokere Tysklands salg af våben til Israel og genoptage støtten til FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, UNRWA.

- Tyskland gør sit yderste for at leve op til sit ansvar over for både israelerne og det palæstinensiske folk, siger Tania von Uslar-Gleichen, der er juridisk rådgiver for Tysklands udenrigsministerium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun understreger, at Israels sikkerhed en prioritet for den tyske regering på grund af tyskernes historiske arv efter Nazitysklands jødeforfølgelse.

- Tyskland har lært af sin fortid, en fortid som omfatter ansvaret for en af de mest forfærdelige forbrydelser i menneskets historie, shoah, siger Tania von Uslar-Gleichen.

"Shoah" er den hebraiske betegnelse for "Holocaust".

Tyskland har været én af Israels mest trofaste støtter, siden Israel blev angrebet af Hamas 7. oktober sidste år.

Landet er en af Israels største våbendonorer. Sidste år donerede Tyskland våben og andet militærudstyr til Israel for 326,5 millioner euro, hvilket svarer til mere end 2,4 milliarder kroner.

Mens Tyskland støtter Israel med våben, har Tyskland sat sine donationer til UNRWA midlertidigt i bero. Alligevel er Tyskland den enkeltstående aktør, der donerer mest humanitær hjælp til palæstinenserne i Gaza.

Det er altså muligt at støtte indbyggerne i Gaza uden om FN-organisationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

En række lande satte deres støtte til UNRWA på pause i januar og februar. Det skete, da Israel hævdede, at flere ansatte fra organisationen deltog i Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Mens repræsentanter for Tyskland tirsdag fremlægger deres synspunkter ved Den Internationale Domstol i Haag, indledte Nicaragua sagen med at fremlægge sine argumenter ved en høring mandag.

Her sagde en af Nicaraguas advokater, at det er "patetisk", at Tyskland med den ene hånd donerer nødhjælp til palæstinenserne i Gaza og med den anden sender våben til Israel.

Nicaragua mener, at Tyskland med sine våbenleverancer bryder FN's folkedrabskonvention, som blev nedskrevet i 1948 i kølvandet på holocaust.

Den Internationale Domstol, der er FN's øverste retsinstans, ventes at præsentere en midlertidig afgørelse inden for få uger. Men der kan gå flere år, før der ligger en endelig afgørelse i sagen.

/ritzau/Reuters