Tyskland afviser at deltage i USA-ledet mission nær Iran

Der findes ikke en militær løsning på konflikten i Hormuzstrædet, siger Tysklands udenrigsminister.

Tyskland vil ikke deltage i en amerikansk ledet militærmission i Hormuzstrædet nær Iran.

Det siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, ifølge nyhedsbureauerne dpa og Reuters.

Der findes ikke en militær løsning på konflikten, fastslår Maas under et besøg i Polen.

Ministeren tilføjer, at Tyskland ønsker at undgå en yderligere optrapning af den i forvejen spændte situation i området omkring Hormuzstrædet.

- Tyskland vil ikke deltage i den flådemission, der er præsenteret og planlagt af USA, siger han.

USA har på det seneste optrappet sin militære tilstedeværelse i området ved Hormuzstrædet mellem Den Persiske Golf og Omanbugten.

Forholdet mellem USA og Iran er blevet forværret, efter at USA trak sig ud af atomaftalen med Iran for godt et år siden og genindførte sanktioner mod Iran.

De seneste måneder er spændinger taget til efter angreb mod olietankskibe ud for Irans kyster.

For nylig oplyste USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, at den amerikanske regering har bedt flere lande om at bidrage til missionen.

Danmark er også blevet bedt om at hjælpe. I sidste uge meddelte Udenrigs- og Forsvarsministeriet, at regeringen ser "positivt" på at støtte flådemissionen.

/ritzau/