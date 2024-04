Tyskland anholder mistænkte russiske sabotører for bombeplaner

En tysk-russisk statsborger havde angiveligt planer om at ramme tysk militærstøtte til Ukraine med et sabotageangreb med bomber.

Det oplyser den øverste tyske anklager i en pressemeddelelse torsdag.

To personer er i delstaten Bayern anholdt i sagen. Den hovedmistænkte for sabotagen kaldes af tyske myndigheder Dieter S.

De to personer mistænkes for at arbejde for en udenlandsk efterretningstjeneste.

Myndighederne har ransaget de to personers hjem og arbejdspladser.

Ifølge pressemeddelelsen har Dieter S. siden oktober 2023 diskuteret de mulige planer med en person med forbindelser til en russisk efterretningstjeneste.

Dieter S. planlagde angiveligt bombeangreb og brandstiftelse på militære anlæg, heriblandt amerikanske anlæg i Tyskland, står der i meddelelsen.

Ifølge magasinet Spiegel var den amerikanske Grafenwöhr-base i Bayern blandt målene.

Her får ukrainske soldater træning i at bruge de amerikanske Abrams-kampvogne.

Den russiske ambassade i Berlin har ikke umiddelbart svaret på en henvendelse om en kommentar fra nyhedsbureauet Reuters.

- Handlingerne havde især til formål at underminere militær støtte fra Tyskland til Ukraine, står der i en meddelelse fra den øverste tyske anklager.

Den anden mistænkte, Alexander J., begyndte angiveligt senest i marts 2024 at hjælpe Dieter S..

Ifølge anklagerne havde Dieters S. undersøgt de mulige mål og taget billeder og videoer af militærtransporter og militært udstyr. Det skal være blevet delt med hans kontaktperson.

Dieter S. er også mistænkt for medlemskab af en udenlandsk terrororganisation, oplyser anklagerne.

Således mistænkes det kraftigt, at han kæmpede for en væbnet enhed på vegne af det såkaldte Folkerepublikken Donetsk i det østlige Ukraine fra 2014 til 2016.

Tyskland har den seneste tid haft flere sager om mistænkt spionage for Rusland.

