Tyskland: Anholdte Hamas-folk planlagde angreb i Europa

Tysk og hollandsk politi har anholdt fire medlemmer af den militante palæstinensiske gruppe Hamas.

De fire mænd mistænkes for at have haft planer om angreb mod jødiske institutioner i Europa.

Det bekræfter den tyske statsanklager ifølge Reuters.

Tre er anholdt i Tysklands hovedstad, Berlin, og en i Rotterdam i Holland.

To af de anholdte i Berlin har libanesisk baggrund, mens den tredje er egyptisk statsborger. Den mand, der er anholdt i Rotterdam, er hollandsk statsborger.

De mistænkes for at have planlagt at smugle våben til Berlin og opbygge et våbenlager i den tyske hovedstad. Det skulle ske for at gennemføre angreb mod jødiske steder i Europa, lyder det i en meddelelse fra statsanklageren.

Alle fire har gennem længere tid været medlemmer af Hamas. De har tætte bånd til ledelsen i gruppens militære gren, meddeler anklagemyndigheden.

En af de to mænd, der har libanesisk baggrund, har fået til opgave af Hamas-ledere i Libanon at skaffe våben til Berlin, så disse våben var klar til at bruge i angreb.

- Efter Hamas' forfærdelige angreb mod den israelske befolkning, er angreb mod jøder i jødiske institutioner også øget i vores land i de seneste uger, siger Tysklands justitsminister, Marco Buschmann, i en udtalelse om anholdelserne.

- Vi må derfor gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at jøder i vores land ikke behøver at frygte for deres sikkerhed igen, siger han.

Kort inden, at oplysningen kom fra Tyskland, meddelte den israelske premierminister Benjamin Netanyahus kontor, at flere personer, der "opererer på vegne af" Hamas, er indblandet i de terrorplaner, der er blevet afsløret i Danmark.

7. oktober gennemførte Hamas et blodigt angreb mod Israel, der svarede igen ved at indlede en omfattende militær offensiv i Gazastriben, hvor Hamas har kontrollen.

Siden da har myndigheder i Europa advaret om potentielle trusler fra islamister, der kan finde på at gå til yderligheder på grund af krigen i Gazastriben.

