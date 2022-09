Tyskland beder om tilgivelse 50 år efter München-massakre

Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, har mandag bedt om tilgivelse for en blodig massakre ved OL i München i 1972.

Det er sket ved en ceremoni i delstaten Bayern.

Her undskyldte Steinmeier både for massakren, og for at Tyskland i årevis har forsømt at komme de pårørende i møde.

- Vi kan ikke ændre, hvad der er sket, eller hvad I har oplevet og mødt af forsvarspositioner, uvidenhed og uretfærdighed. Det skammer jeg mig over, lyder det fra præsident Frank-Walter Steinmeier.

50-året blev mandag markeret ved den tidligere luftbase Fürstenfeldbruck. Det var her, at store dele af massakren udspillede sig.

- Som statsleder for dette land og i Tysklands navn beder jeg jer om tilgivelse for mangel på beskyttelse af israelske atleter under OL i München og for mangel på afklaring bagefter, siger Steinmeier.

- Og for det faktum, at det, der skete, skete, tilføjer præsidenten.

11 israelere blev den 5. september 1972 dræbt i løbet af knap et døgns gidseldrama ved OL i München af palæstinensiske terrorister.

I årevis har pårørende forsøgt at få en undskyldning og en erstatning fra Tyskland. Forhandlingerne nåede at vare 50 år på nær knap en uge.

Parterne blev endeligt enige om en erstatning tirsdag i sidste uge.

Israels præsident, Isaac Herzog, er glad for den tyske undskyldning. Han kalder Steinmeiers tale mandag for "modig og historisk".

- Den repræsenterer - et halvt århundrede senere - et vigtigt moralsk og retfærdigt skridt for ofrene, for familierne og for historien, siger den israelske præsident, der i øjeblikket er på statsbesøg i Tyskland.

En tysk betjent og tre terrorister blev også dræbt 5. september 1972.

Efter massakren erkendte Vesttysklands daværende forbundskansler, Willy Brandt, at de tyske sikkerhedsstyrker havde gjort et dårligt stykke arbejde.

Efter fiaskoen etablerede myndighederne i Tyskland specialstyrken GSG 9, som er trænet til at blive sat ind mod terrorangreb og i gidselkriser.

/ritzau/AFP