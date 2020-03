Tyskland bekræfter sine første to corona-dødsfald

I den tyske delstat Nordrhein-Westfalen er to personer mandag døde som følge af coronavirus.

Tyske myndigheder bekræfter sine første to dødsfald på grund af coronavirus i Tyskland.

Det meddeler sundhedsministeriet i Nordrhein-Westfalen mandag.

Det drejer sig om en person i byen Essen og en anden i Heinsberg, skriver avisen Bild.

De to er imidlertid ikke de første tyske ofre for virusset. I weekenden døde en 60-årig tysk mand, der var på ferie i Egypten. Han var blevet indlagt på et hospital i feriebyen Hurghada fredag og døde søndag.

/ritzau/