Tyskland bestiller 40.000 abekoppe-vacciner hos Bavarian Nordic

Tyskland har bestilt 40.000 doser vaccine mod virussygdommen abekopper hos den danske virksomhed Bavarian Nordic, hvis et udbrud af sygdommen i forbundsrepublikken skulle blive værre.

Det oplyser den tyske sundhedsminister Karl Lauterbach tirsdag.

- Vi ønsker at være parate til at vaccinere personer, som har været i kontakt med smittede, hvis et udbrud i Tysland bliver forværret, siger ministeren.

Men sundhedsmyndighederne i Berlin er indtil videre afventede med andre foranstaltninger mod abekopper.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lauterbah siger, at en anbefalet isolationsperiode på mindst 21 dage for personer, der er smittet med abekopper, er en tilstrækkelig foranstaltning indtil videre.

Han understreger, at et udbrud af abekopper kan inddæmmes.

Der er indtil nu registreret fem tilfælde af sygdommen i Tyskland. Det er alle mænd, siger Lothar Wieler, som leder Tysklands Robert Koch Institut for infektionssygdomme.

Bavarian Nordic vil i de kommende uger og måneder producere mere koppevaccine og vil snart kunne møde efterspørgslen fra en række lande, der har efterspurgt vaccinen i forbindelse med udbruddet af abekopper.

Det har den administrerende direktør i Bavarian, Paul Chaplin, udtalt til Wall Street Journal.

Ifølge Bavarian-direktøren har dusinvis af lande rettet forespørgsel om vaccinen. De nuværende lagre er dog begrænsede, men der vil snart blive produceret mere.

Fortsætter efterspørgslen vil Bavarian kunne udvide produktionen på sin fabrik, der har en samlet kapacitet på 30 millioner doser om året.

/ritzau/Reuters