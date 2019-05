Tyskland brugte 170 milliarder kroner på flygtninge i 2018

Dokument fra Tysklands regering viser, at landet sidste år brugte rekordmange milliarder på flygtningeindsats.

Tyskland brugte i alt 23 milliarder euro - svarende til godt 170 milliarder kroner - på landets flygtningeindsats i 2018.

Det fremgår af et regeringsdokument, som nyhedsbureauet Reuters mandag har fået adgang til. Beløbet dækker både over udgifter til integration i Tyskland og udgifter til at bekæmpe årsagerne til migration i andre lande.

Beløbet er det højeste nogensinde og en stigning på næsten 11 procent fra 20,8 milliarder i 2017. Det viser dokumentet fra Tysklands finansministerium.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har ofte forsvaret sin beslutning om i 2015 at åbne de tyske grænser for hundredtusindvis af flygtninge.

Siden da har hun lovet at forebygge lignende flygtningesituationer ved at hjælpe i nærområder i konfliktramte lande.

Den tyske regering brugte 7,9 milliarder euro i 2018 på tiltag, hvis formål er at holde migranter uden for EU og forbedre forholdene i nærområderne.

Tysklands 16 delstater modtog 7,5 milliarder euro fra regeringen sidste år.

Det er de tyske delstater, der hovedsageligt har ansvaret for at huse og integrere flygtningene fra lande som Syrien, Irak og Afghanistan.

Beløbet til delstaterne var en stigning på 14 procent i forhold til 2017.

Alice Weidel, der er indvandringskritiske Alternative für Deutschlands gruppeformand i parlamentet, kritiserer de høje udgifter.

- Det her er en dyr velkomstfest, der går ud over vores borgere, siger hun.

Da Merkel i 2015 åbnede de tyske grænser skete det blandt andet med de berømte ord "Wir schaffen das" (Vi klarer det).

Det gjorde hende til ansigtet på den europæiske flygtninge- og migrantkrise og delte i den grad den tyske befolkning.

/ritzau/Reuters