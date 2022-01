Tyskland dømmer syrisk oberst til livstid for krigsforbrydelser

En tysk domstol har torsdag idømt en syrisk efterretningsofficer fængsel på livstid for forbrydelser mod menneskeheden. Han stod bag tortur på over 4000 fanger i et af Syriens mest berygtede fængsler.

Den 58-årige Anwar Raslan, der er tidligere oberst, er kendt skyldig i at have haft det overordnede ansvar for drabet på 27 personer i fængslet Al-Khatib i den syriske hovedstad, Damaskus.

Derudover er han dømt for to gidseltagninger og i tre tilfælde for seksuelt misbrug af fanger.

Domstolen i Koblenz har henholdt sig til et princip om, at tysk lov og ret kan udtrækkes til krigsforbrydelser begået i andre lande.

Den dømte begik sine forbrydelser i 2011 og 2012. Det var lige i starten af den syriske borgerkrig.

Da retssagen blev indledt i april 2020, var der ud over Anwar Raslan endnu en person tiltalt for at have begået forbrydelser i Syrien. Den anden er ved en tidligere lejlighed idømt fire års fængsel for at have bistået forbrydelser mod menneskeheden.

Raslan blev anholdt i 2019. Det var, efter at han havde søgt og fået asyl i Tyskland ifølge BBC.

- Dommen sender et tydeligt og vigtigt signal om, at det ikke er muligt for krigsforbrydere at gemme sig og undslippe straf for deres forbrydelser. Selv mange tusinde kilometer væk fra, hvor forbrydelserne fandt sted, kan retsforfølgelsen finde sted, siger Lisa Blinkenberg, der er seniorrådgiver for Amnesty International i Danmark.

- Det har stor betydning for ofrene og de efterladte og er et vigtigt skridt for opgøret mod straffrihed.

- I Amnesty håber vi, at sagen mod Anwar Raslan kun er begyndelsen, og satser på, at mange flere sager vil blive ført i de andre europæiske lande, der har universel jurisdiktion, siger hun.

/ritzau/dpa