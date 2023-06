Tyskland er klar til at styrke Litauen med 4000 soldater

Tyskland er klar til at skrue betragteligt op for antallet af soldater i Litauen.

Det siger den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, mandag.

- Tyskland er klar til permanent at udstationere en robust brigade i Litauen, siger Pistorius i den litauiske hovedstad, Vilnius.

Ministeren lægger op til, at der skal være 4000 tyske soldater i Litauen.

Tyskland har i øjeblikket en fast udsending på 800 soldater i Litauen. Yderligere 650 er blevet udsendt på grund af krigen i Ukraine.

Litauens præsident, Gitanas Nauseda, advarede søndag om, at Litauen sættes i en udsat position, hvis den private Wagner-hær rykker til Belarus.

I så fald skal Litauens østlige flanke styrkes, siger præsidenten.

Litauen grænser op til Belarus mod øst.

Lørdag hjalp Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, med at mægle mellem Rusland og Wagner-lederen, Jevgenij Prigozjin. Som en del af den aftale, der blev indgået, flytter Prigozjin til Belarus.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er mandag også på besøg i Vilnius. Det sker forud for et Nato-topmøde i byen den 11. og 12. juli.

Et af de centrale emner på topmødet bliver Ruslands krig mod Ukraine.

Urolighederne i Rusland begyndte fredag aften, da Jevgenij Prigozjin beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

Wagner, der er en privat militær gruppe bestående af lejesoldater, bevægede sig i løbet af lørdagen tættere og tættere på Moskva.

Soldaterne overtog fra morgenstunden flere militære anlæg, og de nåede frem til omkring 200 kilometer fra den russiske hovedstad, før aftalen forhandlet på plads af Lukasjenko fik dem til at stoppe og vende om.

