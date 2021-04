Tyskland forhandler med Rusland om at købe coronavaccine

Tyskerne drøfter en forhåndsindkøbsaftale med Rusland, som vil gælde, hvis Sputnik V-vaccine godkendes i EU.

Tyskland forhandler med Rusland om at indgå forhåndsaftale om indkøb af den russiske coronavaccine Sputnik V.

Det siger sundhedsminister Jens Spahn ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En forudsætning for aftalen vil være, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil anbefale en godkendelse af vaccinen, og at den herefter bliver godkendt i EU.

Derudover skal Rusland kunne levere doserne i løbet af "de næste få måneder".

- Det afgørende for mig er, hvad der vil ske i andet eller tredje kvartal, fordi det vil kunne gøre en forskel i den nuværende fase af vaccinationsprogrammet, siger Jens Spahn ifølge Reuters.

Tidligere i denne uge meldte delstaten Bayern ud, at den vil købe doser af Sputnik V-vaccinen, hvis den bliver godkendt i EU.

Der er endnu ikke sendt en formel ansøgning om EU-godkendelse for Sputnik-vaccinen til EMA.

Men EMA gik 4. marts i gang med at undersøge forsøgsdata for vaccinen. Det kan potentielt bane vej for en godkendelse i EU.

Sputnik-vaccinen var den første coronavaccine, som blev godkendt i verden.

Det skete i august sidste år, men eksperter påpegede dengang, at det var på et meget spinkelt grundlag - blandt andet fordi vaccinen ikke var testet i et fase 3-forsøg, som er den normale procedure, når man skal udvikle ny medicin.

Efterfølgende har russerne gennemført et stort fase 3-studie med næsten 20.000 forsøgspersoner, hvor vaccinen har vist en effektivitet på knap 92 procent.

Studiet er blevet offentliggjort i det ansete lægetidsskrift The Lancet.

Effektiviteten er på højde med, hvad selskaberne Pfizer/BioNTech og Moderna har fremvist i de studier, som selskabets vacciner er godkendt på baggrund af.

