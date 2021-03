Tyskland forlænger i store træk nedlukning til 28. marts

De fleste nedlukningstiltag fortsætter i Tyskland. Merkel og staterne lader næste skridt afhænge af smitten.

Den tyske nedlukning for at bekæmpe coronapandemien bliver i store træk forlænget til 28. marts.

Kansler Angela Merkel og delstaternes regeringschefer er dog nået frem til en række muligheder for at genåbne, som er afhængige smittetallene.

Det står sent onsdag klart, efter at Merkel og delstaterne i mange timer har forhandlet om en trinvis genåbningsstrategi.

Den nye strategi betyder, at det fra mandag vil være muligt for ét hjem at mødes med et andet. Dog skal man holde det samlede antal personer under fem. Børn under 14 år tæller ikke med.

Hvis smittetallene daler, vil der automatisk bliver åbnet mere op for, hvor mange man kan omgås. Det omvendte gør sig også gældende, hvis smitten stiger.

Boghandlere, blomsterforretninger og havebutikker vil få mulighed for at genåbne. Men butikkerne er allerede åbne i flere delstater.

