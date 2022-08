Tyskland forsikrer Ukraine: Vi har jeres ryg krigen ud

Ukraine kan regne med langvarig støtte fra Tyskland i krigen mod Rusland, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det fastslår den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, over for Bild Am Sonntag.

- Desværre må vi gå ud fra, at Ukraine fortsat vil have behov for nye kraftige våben fra sine venner næste sommer, siger Annalena Baerbock til den tyske avis.

- Ukraine forsvarer også vores frihed, vores fred. Og vi støtter dem finansielt og militært - i så lang tid, det er nødvendigt. Punktum, siger hun.

Baerbock advarer om, at krigen "kan vare ved i årevis" og tilføjer, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, har forregnet sig ved at tro, at Ukraine ville bukke under for de russiske invasionsstyrker i løbet af få uger.

Onsdag i denne uge var det seks måneder siden, at Putin beordrede styrker ind i nabolandet.

Baerbock støtter også Ukraines krav på halvøen Krim, som blev ulovligt annekteret af Rusland for otte år siden.

- Krim hører til Ukraine. Verden har aldrig anerkendt annekteringen i 2014, som var i strid med international lov, siger Baerbock.

Ruslands angreb mod Ukraine kan i Tyskland og flere andre lande mærkes i kraft af voldsomt stigende energipriser.

Tyskland har i årevis i høj grad været afhængig af forsyninger af gas fra Rusland til at varme boliger op og holde den tyske industri kørende.

Men leverancerne af naturgas er faldet drastisk som følge af krigen, og Tyskland bestræber sig på at gøre sig uafhængig af de russiske energiforsyninger.

Problemet her og nu er, at den tyske befolkning på egen krop og pengepung mærker konsekvenserne af det, som Baerbock kalder "Putins energikrig".

- Den sociale opdeling af Europa er led i Putins krigsførelse. Det skal vi forhindre. Det bliver ikke ligetil, men det er en del af vores politiske ansvar at afbøde de sociale ubalancer, som høje energipriser udløser, siger udenrigsministeren.

/ritzau/dpa