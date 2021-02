Tyskland går fri i sag om dødeligt angreb i afghansk by i 2009

Bombeangreb beordret af tysk militær, som kostede civile afghanere livet, gik ikke imod menneskerettigheder.

Tyskland handlede ikke i strid med menneskerettighederne i forbindelse med et dødeligt luftangreb nær byen Kunduz i Afghanistan i 2009.

Sådan lyder afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg tirsdag. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og dpa.

Bombeangrebet var beordret af tysk militær og kostede flere civile livet. I alt døde omkring 100 personer under angrebet.

I kendelsen siger domstolen, at Tyskland ikke forbrød sig mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Afgørelsen er endelig og kan ikke ankes. Den blev bragt for domstolen af en afghansk far, som anklagede Tyskland for at bryde menneskerettigheder ved at beordre angrebet.

Manden mistede begge sine sønner på henholdsvis 8 og 12 år ved angrebet i Kunduz 4. september 2009.

Georg Klein, en tysk oberst, havde beordret to amerikanske kampfly til at destruere to tankbiler med brændstof. Ordren faldt, efter at vognene var blevet stjålet.

Obersten var bekymret for, at de stjålne køretøjer kunne bruges som mobile bomber.

I de første rapporter efter angrebet lød det, at det primært var medlemmer af gruppen Taliban, som døde under eksplosionen.

Men senere kom det frem, at mange af ofrene var civile.

/ritzau/