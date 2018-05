Tyskland har svært ved at skærme egne firmaer mod USA-trussel

USA vil straffe virksomheder, der handler med Iran, og det bliver svært at forhindre, siger tysk minister.

Den tyske regering erkender, at det kan blive svært at beskytte egne virksomheder, som handler med Iran, efter at USA har bekræftet trusler om sanktioner mod europæiske virksomheder.

Tyskland håber fortsat, at man kan tale amerikanerne til fornuft, men det ser svært ud.

- Jeg kan ikke se en simpel løsning, der kan beskytte virksomhederne fra alle risici forbundet med de amerikanske sanktioner, siger udenrigsminister Heiko Maas.

Ifølge den tyske økonomiminister, Peter Altmaier, vil virksomhederne få en frist på 90 dage til at leve op til USA's sanktioner. Ellers bliver de straffet.

- I den periode vil vi forsøge at udnytte alle muligheder for at overtale den amerikanske regering til at ændre opførsel, siger Altmaier til tv-stationen ZDF.

Taktikken bliver ifølge ministeren at forsøge at overbevise USA om, at alle vil tabe, hvis man fortsætter ud ad vejen "med ensidige tiltag".

Da præsident Donald Trump tirsdag meddelte, at USA vil trække sig fra atomaftalen med Iran, sagde han også, at landet vil straffe firmaer, som handler med Iran.

Den trussel har hans nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, gentaget søndag. Han understreger, at det også kan komme til at gælde europæiske virksomheder.

- Det er muligt. Det afhænger af andre regeringers adfærd, siger Bolton til CNN.

En talsmand i det tyske økonomiministerium oplyser, at man har noteret sig Boltons udtalelse.

Siden sanktionerne mod Iran blev lettet efter atomaftalen i 2015, har tyske virksomheder oplevet en eksportvækst på over 40 procent. Det er blandt andet køretøjer, som tyskerne sælger til Iran.

Både Tyskland, Frankrig og Storbritannien har sagt, at de ønsker at fastholde støtten til atomaftalen. Det samme ønsker de øvrige underskrivere: Rusland, Kina og EU.

USA står altså alene med beslutningen om at løbe fra den historiske aftale.

/ritzau/Reuters