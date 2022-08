Tyskland hylder Gorbatjov for at gøre tysk genforening mulig

Tysklands præsident takker onsdag den afdøde sovjetiske leder Mikhail Gorbatjov for den rolle, han spillede ved genforeningen af Tyskland ved slutningen af Den Kolde Krig.

Gorbatjov døde tirsdag aften 91 år efter lang tids sygdom.

- Tyskland er fuld af taknemmelighed over for ham og hans beslutsomme bidrag til tysk enhed og respekt for hans mod til at åbne vejen til demokrati og at bygge bro mellem øst og vest, siger præsident Frank-Walter Steinmeier.

Han havde en vision om et fredeligt Europa, konstaterer den tyske præsident.

- I dag ligger den drøm i ruiner, ødelagt af Ruslands brutale angreb på Ukraine, siger Steinmeier i en skriftlig erklæring.

Forbundskansler Olaf Scholz hylder også den rolle, som Gorbatjov spillede ved Tysklands genforening i 1990.

- Demokratibevægelserne i Central- og Østeuropa drog fordel af den kendsgerning, at han dengang havde magten i Rusland, siger han.

Men Gorbatjov er "død på et tidspunkt, hvor demokratiet har fejlet i Rusland", mener Scholz.

Tyskland havde siden 1945 været delt i et Øst- og Vesttyskland. Det blev den vigtigste frontlinje under Den Kolde Krig mellem Sovjetunionen og USA og dets europæiske allierede.

Gorbatjov tillod store forandringer i de kommunistiske lydstater i Østeuropa. Først og fremmest i Polen og Ungarn. I november 1989 kom det store gennembrud, da Østtyskland åbnede grænseovergangene ved Muren i Berlin.

På lidt over et halvt år faldt de kommunistiske regimer i Østeuropa sammen.

/ritzau/AFP