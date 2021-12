Tyskland indfører karantænekrav for rejsende fra Storbritannien

Storbritannien bliver af Tyskland anset som et toprisikoland. Vurdering af Danmark ligger et niveau under.

Tyskland vil fra mandag kræve, at alle indrejsende fra Storbritannien går i to ugers karantæne. Kravet gælder uanset, om man er vaccineret eller ej.

Det oplyser det tyske Robert Koch Institut (RKI) lørdag aften.

Dermed kategoriserer Tyskland Storbritannien som et "variantområde", der er forbeholdt de lande, hvor risikoen er størst.

- Storbritannien og Nordirland er meget hårdt ramt af covid-19. En ny, smitsom variant er også blevet fundet, lyder det på RKI's hjemmeside.

Artiklen fortsætter under annoncen

De seneste syv dage er der blevet fundet mere end 65.000 smittede med omikronvarianten alene i London.

Det nye tiltag kommer, efter at Tysklands delstatsledere tidligere lørdag over for regeringen efterlyste skrappere krav for britiske indrejsende.

- Spredningen af omikron i Storbritannien er meget bekymrende. Vi er nødt til at forhindre spredningen så længe som muligt og bremse den så meget som muligt, lød det fra ministrene.

Ud over et karantænekrav for indrejsende fra Storbritannien er det også kun tyske statsborgere, der får lov at rejse fra Storbritannien til Tyskland fra mandag.

Reglen gælder for alle transportmidler, og en PCR-test er påkrævet for alle personer, der rejser til Tyskland.

Flere europæiske lande, herunder Frankrig, har allerede indført tiltag for at begrænse adgangen af rejsende fra Storbritannien.

I mellemtiden har tyske myndigheder udnævnt Frankrig og Danmark som lande med en høj risiko, hvilket er et niveau lavere end Storbritanniens.

De tyske restriktioner for højrisikolande rammer især uvaccinerede, der skal kunne fremvise en negativ coronatest og samtidig i karantæne i op til ti dage.

Hvis man er vaccineret, er den største ændring, at man fremover skal anmelde sin indrejse digitalt.

/ritzau/AFP