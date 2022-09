Tyskland indgår aftale om gas og diesel med Emiraterne

Det tyske energiselskab RWE har indgået en aftale med olieselskab i Emiraterne om at købe gas fra december

Fra slutningen af december kommer det første tankskib med flydende gas (LNG) fra De Forenede Arabiske Emirater (UAE) til LNG-terminalen i Brünsbüttel ved Hamburg i Nordtyskland.

Det står klart, efter at det tyske energiselskab RWE har indgået en aftale om at købe gas af Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) i De Forenede Arabiske Emirater.

Samtidig er der indgået en aftale, der sikrer Tyskland 250.000 ton diesel fra Emiraterne per måned fra 2023, skriver WAM, Emiraternes officielle nyhedsbureau.

Det er ifølge Reuters det tyske selskab Hoyer, der køber diesel af Adnoc.

Gasleverancen i december er en forholdsvis lille levering, men aftalen har stor politisk betydning, skriver Reuters.

Den kan hjælpe med at sikre gas til Tyskland, Europas største økonomi, nu da der er lukket for russisk gas i forlængelse af krigen i Ukraine.

Aftalen omfatter også en hensigtserklæring, der rækker adskillige år ud i fremtiden om levering af LNG fra Adnoc til RWE.

Den er kommet på plads søndag på andendagen af Tysklands kansler Olaf Scholz' besøg i Golfen, hvor han arbejder på at sikre energi til Tyskland.

Det er aftalt, at der i december skal leveres 137.000 kubikmeter LNG til Tyskland. Ifølge RWE bliver transporten det første LNG-gas, der leveres til terminalen i Brunsbüttel.

Der er planlagt et ikke oplyst antal leverancer i 2023.

Energifirmaet Enerdata siger, at to nye, planlagte LNG-terminaler i Brunsbüttel vil kunne tage imod 12,5 milliarder kubikmeter LNG om året. Det svarede i 2021 til 13 procent af Tysklands gasforbrug.

Da Tyskland fik gas fra Rusland, blev det leveret i rørledninger.

Tyske embedsmænd siger, at de håber, at aftalen med Adnoc og en stribe andre gasaftaler vil hjælpe med at tage luften ud af de høje energipriser.

Søndag aften var Scholz i Qatar, hvor forbundskansleren også drøftede køb af gas.

/ritzau/Reuters