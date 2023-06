Tyskland kalder Kina for en rival kort før besøg

En ny rapport om Tysklands nationale sikkerhedsstrategi fastslår, at "vi lever i en tid med tiltagende multipolaritet og systemisk rivalisering".

- Nogle stater forsøger at undergrave den internationale orden for at fremme deres revisionistiske idéer og vinde nye indflydelsessfærer, hedder det i dokumentet om den forværrede globale sikkerhed.

I det tyske strategidokument kaldes Kina både "partner, konkurrent og systemisk rival", og de kinesiske ledere i Beijing bliver beskyldt for igen og igen at handle i mod forbundsrepublikkens globale interesser i dets forsøg på at skabe en ny verdensorden.

- Kina forsøger på forskellige måder at få ændret den eksisterende lovbaserede internationale orden, og landet forstærker mere og mere energisk dets dominerende regionale position. Det handler imod vore interesser og værdier, hedder i dokumentet.

Det er de tyske partier i koalitionsregeringen under forbundskansler Olaf Scholz, som har udarbejdet strategidokumentet, der meget kraftigt kritiserer Kinas kommunistiske ledelse for både menneskerettighedskrænkelser og for at undergrave regional stabilitet og international sikkerhed.

Men i dokumentet erkendes det samtidig, at den asiatiske gigant fortsat er en partner, som er uundværlig når mange af de globale udfordringer og kriser skal løses.

Offentliggørelsen af det længe ventede strategiparti kommer få dage før Kinas premierminister, Li Qiang, ventes at besøge Berlin.

- Den centrale pointe er, at Kina fortsat vil vokse økonomisk, og at integrationen af Kina i verdenshandlen og i verdens økonomiske relationer ikke bør svækkes.

/ritzau/AFP