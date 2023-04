Tyskland køber Nord Stream 2-dele til naturgasterminal

Rør, der var beregnet til gasrørledningen Nord Stream 2, kommer i stedet til at blive brugt til at bygge en planlagt terminal til flydende naturgas (LNG) ud for den tyske ø Rügen.

Den tyske regering har købt reserverør, der var beregnet til gasrørledningen, siger en talskvinde for det tyske økonomiministerium mandag aften.

Den tyske avis Ostsee-Zeitung skriver, at regeringen har købt flere tusinde rør.

- Vi kan ikke give nogen information om kvantiteten af rør eller om omkostningerne, da kontrakterne er stemplet som fortrolige, oplyser ministeriet.

Rør til Nord Stream 2 med en total længde på 60 kilometer bliver ifølge delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern opbevaret i byen Sassnitz på Rügen.

Det tyske økonomiministerium understreger, at alle sanktionsrelaterede spørgsmål er blevet afklaret med sælgeren af rørene, Nord Stream 2 AG.

Det russiske statsejede gasselskab Gazprom ejer aktiemajoriteten i Nord Stream 2 AG.

Ministeriet oplyser også, at det er blevet undersøgt, om det er nødvendigt med yderligere dokumenter, målingsdata og ekspertudtalelser om gasrørledningen.

Tyskland vil bygge en flydende LNG-terminal ud for øen Rügen i Østersøen. Faciliteten skal hjælpe med at sikre Tysklands gasforsyning, efter at landet ikke længere modtager gas fra Rusland.

Nord Stream 2 er blevet bygget færdig. På grund af Ruslands invasion af Ukraine er gasrørledningen dog aldrig blevet taget i brug.

Gasrørledningen løber fra Ust-Luga, der ligger i det vestlige Rusland nær grænsen til Estland, til Lubmin i Tyskland. Rørledningen er ligeledes omkring 1200 kilometer lang.

I efteråret sidste år blev Nord Stream 2 ramt af en eksplosion. Det er siden blevet slået fast, at der var tale om sabotage. Hvem der står bag, står endnu ikke klart.

