Ukraine-krigen har vendt op og ned på mangt og meget. Som nu i Tyskland. Her er regeringen løbet fra sin politik på flere områder. Men vælgerne er med på den.

Tyskland krydser sine egne røde linjer for at komme igennem krisen

Det er sjældent, at en regering i et vestligt land ændrer så drastisk kurs på så mange områder, som den tyske regering har gjort i det seneste halve års tid.

Så drastisk, at tyske og internationale medier "står i kø" for at tage alle flosklerne i brug.