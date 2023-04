Tyskland lukker og slukker for sine sidste atomkraftværker

Tyskland slukker lørdag for sine tre sidste atomkraftværker.

Det sker, selv om der i befolkningen og blandt klimaforskere har været stemning for at bevare den klimavenlige energikilde.

Mange andre vestlige lande har luftet idéen om atomkraft, netop fordi det ikke belaster klimaet. Men i Tyskland har frygten for en atomkatastrofe vægtet højere, og derfor er atomkraft nu fortid.

- Risikoen ved atomkraft er i sidste ende uoverskuelig, sagde den tyske miljøminister, Steffi Lemke, tidligere i denne uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Miljøministeren var på besøg ved japanske Fukushima, hvor der i 2011 skete en stor atomulykke som følge af et voldsomt jordskælv.

Tyskland har arbejdet på at lukke sine atomkraftværker siden 2002.

Den tidligere forbundskansler Angela Merkel satte yderligere skub i udfasningen som følge af den japanske ulykke.

20 klimaforskere har i et åbent brev til den nuværende forbundskansler, Olaf Scholz, opfordret til, at værkerne forbliver i brug.

Argumentet går på, at grønne alternativer ikke er klar til at tage over.

Ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa og Tyskland-kender, har krigen i Ukraine påvirket tyskernes holdning til atomkraft.

- Tyskerne har lige været igennem et år, hvor de blev opfordret til at bruge vaskekluden i stedet for at gå ind under bruseren. Så det har virkelig fyldt meget, om der er energi nok, siger Lykke Friis.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det tyske parti De Grønne, der er en del af regeringen, har kæmpet for at nedlægge atomkraftværkerne, siden partiet blev grundlagt.

Det er ifølge målinger nærmest kun partiets vælgere samt unge tyskere, der ønsker, at der nu bliver sagt farvel til atomkraft.

De får lørdag deres vilje, og dermed ender en årtier lang diskussion, pointerer Lykke Friis.

- Der er ikke nogen vej tilbage. Derfor er lørdag en historisk dag, fordi man sætter punktum for en diskussion, der har martret tysk politik i 60 år, siger hun.

/ritzau/