Tyskland lukker udleveringssag om catalansk eksleder

Carles Puigdemont befinder sig nu i Hamburg, men har sagt, at han gerne vil vende tilbage til Belgien.

Tyskland har fredag formelt lukket sagen om udlevering af den tidligere catalanske regionspræsident Carles Puigdemont til Spanien.

Det sker, efter at Spanien torsdag trak den internationale arrestordre mod ham tilbage.

Dermed har den regionale domstol i Tyskland, der skulle tage stilling i spørgsmålet om udlevering, lukket sagen helt, bekræfter en talskvinde for domstolen.

Den catalanske politiker flygtede fra Spanien i de sidste dage af oktober sidste år. Han havde forinden spillet en hovedrolle i afholdelse af en folkeafstemning om uafhængighed for den nordspanske region.

Han blev anholdt i Tyskland den 25. marts. Han havde på det tidspunkt netop krydset grænsen fra Danmark. Spanien havde udsendt en europæisk arrestordre på ham.

I sidste uge afgjorde domstolen i den tyske delstat Slesvig-Holsten, at Puigdemont kan udleveres til Spanien på baggrund af anklager om korruption.

Den mere alvorlige anklage om at opfordre til oprør blev af domstolen afvist som grund til udlevering.

Det betød, at hvis Puigdemont blev sendt retur til Spanien, ville det ikke være muligt for de spanske domstole at retsforfølge ham for at opfordre til oprør. Det kunne have resulteret i en fængselsstraf på op mod 30 år.

Den tidligere catalanske leder opholder sig nu i Hamburg. Men han har sagt, at han gerne vil vende tilbage til Belgien. Der levede han i første omgang i eksil, efter at han forlod Spanien i oktober sidste år.

Den internationale arrestordre, som Spanien havde sendt ud, er også frafaldet for fem andre catalanske politikere.

